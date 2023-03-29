Убил и закопал женщину в лесу: правоохранители задержали жителя Винницкой области

В Винницкой области злоумышленник пытался скрыть убийство своей сожительницы после ссоры — он вывез ее тело в лес и закопал.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По данным правоохранителей, 42-летний мужчина в октябре прошлого года задушил свою сожительницу и вывез ее тело в лес, чтобы скрыть преступление.

Почти полгода злоумышленник рассказывал всем, что женщина ушла от него, и они больше не живут вместе. Даже после обнаружения ее тела он продолжал отрицать причастность к ее смерти, и рассказывал свою версию ее исчезновения.

Нашли 42-летнюю женщину в начале марта 2023 года в лесу близ села Рахны Лесные.

"Правохранители нашли на территории его хозяйства лопату, которой он закапывал потерпевшую, а в лесу другие вещественные доказательства, подтвердившие его причастность к убийству. По информации следствия, во время застолья между гражданской женой и мужем, возник спор. Он набросился на сожительницу, начал бить и душить. Затем вывез ночью тело женщины велосипедом в лес и закопал", — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области мужчина застрелил пасынка из-за наследства.

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