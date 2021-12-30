Бил кирпичом на глазах у сына: в Донецкой области мужчина получил приговор за убийство жены

Бил кирпичом на глазах у сына: в Донецкой области мужчина получил приговор за убийство жены

Муж сначала избил жену, а потом несколько раз ударил кирпичом на глазах у сына.

В Донецкой области суд вынес приговор мужчине, убившему свою жену. Он проведет следующие 9 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

45-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Убийство произошло 20 мая 2021 года, около 22:00 в Дружковке. После употребления спиртных напитков между супругами, имеющими троих детей, произошла ссора. Спрятавшись от мужчины во дворе, женщина пыталась пообщаться по телефону со своим знакомым. Он увидел это и на почве ревности избил жену руками и ногами, после чего несколько раз ударил кирпичом по голове.

От полученных тяжких телесных повреждений 34-летняя женщина скончалась на месте. Свидетелем убийства матери стал 13-летний сын супругов, он и позвонил в полицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре мужчина пришел домой к своей знакомой, попытался заняться с ней сексом, а когда та отказала , жестоко ее убил. За это его приговорили к 14 годам тюрьмы.

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