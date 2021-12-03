Убил маму и сестренку и бросил в колодец: на Буковине суд дал пожизненное заключение 22-летнему парню

Убил маму и сестренку и бросил в колодец: на Буковине суд дал пожизненное заключение 22-летнему парню

Парень вернулся из интерната домой и жестоко убил мать и 8-летнюю сестру.

Верховный суд поставил точку в резонансном убийстве на Буковине матери и ее 8-летней дочери, которое совершил ее 22-летний сын. Оставшуюся жизнь парень проведет за решеткой.

О трагедии, которая произошла в семье, рассказывает OBOZREVATEL.

20 ножевых ранений на теле матери и 10 на теле 8-летней сестренки

Убитая женщина Наталья Гушуватая с семьей жила в городе Кицмань Черновицкой области. Ее первый муж погиб — его тело нашли у железнодорожного пути, а обстоятельства смерти неизвестны до сих пор. В то время сын Сергей был еще маленьким.

Мальчик отставал в развитии, поэтому сначала учился в Кицманском учебно-воспитательном комплексе, но потом мать перевела его в специализированный интернат.

Наталья Гушуватая работала акушеркой в родильном отделении Кицманской центральной районной больницы, но вынуждена была уволиться, потому что имела маленькую дочь Анну-Марию и не имела возможности оставаться на ночные смены. К тому же у Натальи появился муж, поэтому она чувствовала себя финансово более уверенной. Однако общая жизнь у пары не сложилась и они разошлись.

Незадолго до гибели женщина перевела дочь в учебное учреждение в соседнем районе, потому что, по словам соседей, нашла там работу и могла возить ребенка туда.

Анна-Мария перестала появляться в школе 25 сентября 2019 года. По словам учителей, они звонили по телефону матери, но та трубку не брала. В полицию никто не обратился.

Через несколько дней тревогу забили родственники Наталии, с которыми она перестала выходить на связь. Они обратились в полицию.

Тела матери и дочери правоохранители обнаружили в колодце.

Наталья и Анна-Мария были в верхней одежде, а девочка завернута в целлофан – как мумия. На теле женщины обнаружили 20 ножевых ранений, на теле девочки – 10.

В доме, где жила женщина с дочерью, правоохранители нашли записку с текстом "Время нам прощаться. Извините за все, что было". Впоследствии выяснилось, что ее написал сын Натальи – Сергей.

Полиция Черновицкой области объявила тогда еще 20-летнего парня в розыск. Через пять дней он был задержан на киевском вокзале.

Тщательно планировал убийство

По словам соседей, сын с матерью ссорились, в целом, из-за денег.

"У Натальи была непростая жизнь, но она то и дело упрекала Сергея, что он "ничего не может". Плюс ко всему, хотела, чтобы выплаты по инвалидности (а это около трех тысяч гривен) парень отдавал ей – до совершеннолетия сына именно она распоряжалась деньгами. Однако повзрослевший сын был не согласен с этим", – объяснили соседи.

Односельчане не понимают, как случилось, что Сергей убил мать и сестренку. Они говорят, что женщина очень любила своих детей и заботилась о них. Когда Сергей был в интернате, они постоянно ездили вместе погулять и провести время.

"Сергей так трогательно заботился о сестренке, поэтому мы долго не могли поверить, что убийца именно он", – поделились соседи.

Кицманский районный суд Черновицкой области в конце декабря 2020 г. с участием присяжных рассмотрел уголовное производство по обвинению Сергея Гушеватого в двойном убийстве. Его приговорили к пожизненному заключению.

Сергей и его защитник считали наказание слишком суровым, поэтому подали апелляцию, но в марте 2021 года Апелляционный суд Черновицкой области оставил решение суда первой инстанции действующим. Сергей подал кассационную жалобу в Верховный суд, но суд также не увидел причин менее строгого наказания убийцы. На максимальном сроке настаивал даже дедушка Сергея, потерявший дочь и внучку.

В ходе судебного процесса отмечалось, что Сергей совершил убийство не в состоянии аффекта, а заранее его планировал. Нож парень принес с собой. Сначала убил маму, а потом уже и сестричку, оказавшуюся свидетелем убийства. Затем перенес тела в колодец – чтобы спрятать и подчистил место преступления.

До конца жизни Сергей Гушеватый будет находиться в тюрьме.

Напомним, что Харьковской области Волчанский райсуд закончил рассмотрение резонансного дела об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове. Подросток, совершивший преступление, проведет ближайшие 3 года в общеобразовательной школе социальной реабилитации, а семья убитой девочки не получит моральную компенсацию из-за того, что не смогла доказать бездействие государственных органов.

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