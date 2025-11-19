- Дата публикации
Убил мать и 7-летнюю сестру: как наказали преступника
Судебно-психиатрическая экспертиза признала 16-летнего подростка вменяемым, то есть он осознавал свои действия и мог ими руководить.
Суд вынес приговор по делу об убийстве 38-летней женщины и ее 7-летней дочери, которое было совершено в начале апреля 2024 года в городе Ананьев Одесской области. По обвинению в совершении этого преступления был задержан старший сын убитой женщины, которому на момент убийства было всего 16 лет.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Во время досудебного следствия было установлено, что между матерью и подростком, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, возник конфликт. Во время спора он несколько раз ударил мать кухонным ножом. Поняв, что его младшая сестра находится в соседней комнате и может рассказать о содеянном, он убил и 7-летнюю девочку.
Изъятые с места происшествия ножи, биоматериалы и другие вещественные доказательства следователи направили на экспертные исследования. Эксперты подтвердили причастность парня к преступлению.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала задержанного вменяемым, то есть таким, что осознавал свои действия и мог ими руководить.
Задержанного обвинили в убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка, а также в надругательстве над телом умершего (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 297 УКУ).
Суд, исследовав материалы производства, признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
