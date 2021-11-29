Убил мать и 8-летнюю сестру и выбросил тела в колодец: в Черновицкой области осудили 22-летнего мужчину

Верховный суд Украины признал 22-летнего парня виновным в двойном убийстве.
В Черновицкой области к пожизненному лишению свободы приговорили 22-летнего мужчину, который убил свою 40-летнюю мать и 8-летнюю сестру.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что 22-летний мужчина в сентябре 2019 года зарезал свою 40-летнюю мать и 8-летнюю сестру. После этого парень выбросил их тела в колодец, а сам скрылся.
Подозреваемому инкриминировали ч. 1 ст. 115, п. 2, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. В ноябре 2021 года Верховный суд Украины признал этот приговор справедливым и подтвердил решение судов предыдущих инстанций.
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