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Убил мать и 8-летнюю сестру и выбросил тела в колодец: в Черновицкой области осудили 22-летнего мужчину

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Убил мать и 8-летнюю сестру и выбросил тела в колодец: в Черновицкой области осудили 22-летнего мужчину

pixabay.com

Верховный суд Украины признал 22-летнего парня виновным в двойном убийстве.

В Черновицкой области к пожизненному лишению свободы приговорили 22-летнего мужчину, который убил свою 40-летнюю мать и 8-летнюю сестру.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что 22-летний мужчина в сентябре 2019 года зарезал свою 40-летнюю мать и 8-летнюю сестру. После этого парень выбросил их тела в колодец, а сам скрылся.

Подозреваемому инкриминировали ч. 1 ст. 115, п. 2, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. В ноябре 2021 года Верховный суд Украины признал этот приговор справедливым и подтвердил решение судов предыдущих инстанций.

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