Убил мать, отчима, 10-летнюю сестру и прохожего, потому что "вселился Люцифер": что известно о трагедии в Харькове

В Харькове 20-летний парень убил свою 10-летнюю сестру, мать и отчима. После этого он совершил ДТП и насмерть сбил 52-летнего прохожего. Преступления парень объяснил тем, что у него "вселился Люцифер".

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Парень зарезал всю свою семью, среди жертв – 10-летняя девочка

Трагедия произошла 16 июля в квартире по улице Метростроителей в Харькове. Там 20-летний парень убил свою 10-летнюю сестру, мать и отчима. Родственников он зарезал ножом.

После этого молодой человек вызвал такси. Угрожая водителю ножом, он украл транспорт и ехал по улицам города. У перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев 20-летний подозреваемый на пешеходном переходе насмерть сбил 52-летнего мужчину. После этого подозреваемый был задержан.

Последствия смертельного ДТП / Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Осуществляется досудебное расследование по факту умышленного убийства трех лиц, среди которых малолетний ребенок (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины) и фактом нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как молодой человек объяснил свои действия

Глава Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что молодой человек причиной массовых убийств назвал "Люцифера".

"Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился Люцифер", — сообщил правоохранитель в Facebook.

Парня подозревают в убийстве трех членов его семьи / Фото: Патрульная полиция Харьковской области

В комментарии "Суспильному" он добавил, что парень мог быть под действием наркотиков.

"Предварительно есть подозрение на употребление наркотических средств. Более подробно эту информацию выясним во время следствия", — сказал Владимир Тимошко.

Напомним, в Харькове задержали 20-летнего парня, который угнал авто и совершил смертельное ДТП. Впоследствии оказалось, что он убил всю свою семью – сестру, мать и отчима.

В патрульные полиции Харьковской области добавили, что мужчину задержали в окровавленной одежде и с ножом.

Читайте также: