Убил молотком и расчленил женщину: в Павлограде задержали душегуба (фото)

В Днепропетровской области мужчина с особой жестокостью убил свою знакомую.

В Павлограде полицейские задержали местного жителя за совершение убийства с особой жестокостью. Мужчина убил 48-летнюю женщину молотком и расчленил ее тело.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами женского тела. Они установили личность погибшей женщины — ею оказалась 48-летняя жительница Николаевской области. Полицейские отработали камеры видеонаблюдения, установили близких умершей и опросили их. Выяснилось, что в последнее время она тесно общалась с 54-летним жителем Павлограда", — говорится в сообщении ведомства.

В квартире мужчины прошел обыск, во время которого были обнаружены вещественные доказательства. Было установлено, что потерпевшая находилась в гостях у мужчины, где между ними возникла ссора.

"Во время конфликта подозреваемый нанес женщине несколько ударов молотком по голове, а на следующий день обнаружил ее мертвой. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и сложил его в пакеты. В тот же день на велосипеде вывез фрагменты тела в другой район города", — шокировали подробностями в полиции.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Орудия преступления и вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области мужчина убил невесту, расчленил ее тело и спрятал в чемодане.

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