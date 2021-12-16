Убил мужчину, 5-летнего ребенка и пытался зарезать беременную женщину: школьника-убийцу из Павлограда приговорили к пожизненному заключению

Судебный процесс длился три года.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда поставил точку в 3-летнем судебном производстве по факту убийства мужчины, 5-летнего мальчика и нанесению ножевых ранений беременной женщине. Убийца проведет за решеткой всю свою жизнь.

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Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Парень, который на момент совершения преступления был школьником, осужден за убийства и покушение на убийство (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В суде было доказано, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил 30-летнего мужчину, 5-летнего сына его сожительницы и пытался лишить жизни 35-летнюю женщину, которая на тот момент была беременна.

10 марта 2018 года в Павлограде, поздно вечером парень пришел к соседям, где нанес многочисленные ножевые ранения молодым супругам и их малолетнему ребенку. Убийцу задержали после того, как он обратился к врачам в связи с порезом,который получил, разбивая окно в доме своих жертв.

Земцов не объяснил причину двойного убийства. Мачеха школьника была судьей в Павлограде, из-за чего дело перенесли в суд Днепра.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность приговора и отказал в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты, которая не соглашалась с квалификацией преступных действий и назначенным наказанием.

Напомним, что на Днепропетровщине 11-классник убил мужчину и ребенка и тяжело ранил беременную женщину. Никаких конфликтов с ним у семьи до этого не было.

Потерпевшая Виктория Кригина заявляла, что именно 16-летний Валентин Земцов совершил нападение, требовала для него строжайшего наказания. Но через некоторое время уже в суде просила не наказывать его слишком строго. Когда суд первой инстанции приговорил Земцова к пожизненному лишению свободы, этот приговор начал обжаловать не только школьник, но и потерпевшая.

В апелляционном суде через три года после трагедии женщина вдруг изменила свои показания кардинально. Заявила, что Земцов – уже не безжалостный резник, а теперь герой, защищавший ее от мужа. Правда свидетельство давала за закрытой дверью. Суд не пустил СМИ в зал и отключил трансляцию.

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