Убил мужчину и сжег тело, а еще одного — пытался утопить: в Гадяче будут судить 25-летнего злоумышленника

Убил мужчину и сжег тело, а еще одного — пытался утопить: в Гадяче будут судить 25-летнего злоумышленника

В Полтавской области будут судить двоих мужчин.

Один из них раньше сам совершил умышленное убийство, а через 2 года пытался утопить человека вместе со своим товарищем.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

Полтавской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей г. Гадяч (25 и 24 лет), которым инкриминируют ряд преступлений, в том числе прошлых лет.

В январе 2018 года 25-летний обвиняемый на собственном авто подвозил жителя Гадячского района. По дороге мужчины поконфликтовали и водитель схватился за нож. Он нанес своему пассажиру несколько ударов в голову рукояткой ножа, а в туловище – лезвием. Дальше избил уже мертвого оппонента битой по голове. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело в лесополосу, облил бензином и сжег. Остатки костей разбросал в разных местах Гадячского района.

За 2 года, в апреле 2021 года, злоумышленник с товарищем пытались утопить мужчину. Обвиняемый и его 24-летний знакомый насильно бросили жителя Гадяча в багажное отделение автомобиля, вывезли к реке, избили, толкнули в воду и несколько минут притапливали. Потерпевшему удалось переплыть на другой берег и спастись.

Во время обысков правоохранители обнаружили у 25-летнего обвиняемого автомат Калашникова.

"Действия 25-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. С момента задержания, то есть с 5 ноября 2021 года, он находится под стражей. Действия 24-летнего сообщника квалифицированы по ч. 2 статьи 125 и ч. 2 статьи 146 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что в Харькове будут судить мужчину, пытавшегося убить полицейского.

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