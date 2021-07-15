Убил одним ударом: на Закарпатье 35-летний мужчина зарезал товарища (фото)

Пострадавший не дождался помощи и скончался на месте.

Во вторник, 13 июля, в селе Новое Давыдково Закарпатской области 35-летний житель Мукачево убил 42-летнего местного жителя. Злоумышленник ударил ножом мужчину в грудь.

Как рассказали в полиции Закарпатья, около 23:30 к ним поступило сообщение от медиков о том, что они констатировали смерть 42-летнего местного жителя. Также врачи сообщили, что на теле умершего обнаружили ножевое ранение.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Почти сутки следователи и оперативники искали злоумышленника. В результате выяснили, что в тот вечер потерпевший вместе с товарищами распивали спиртные напитки. Во время застолья между владельцем дома и его 35-летним гостем возник конфликт, в ходе которого последний ножом ударил односельчанина в грудь.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

После этого травмированный мужчина вышел из своего дома и успел дойти до входных ворот соседей, прося о помощи. Однако, не дождавшись спасения, 42-летний житель села умер на месте.

Нож, которым было совершено убийство, полицейские нашли и изъяли с территории соседнего домохозяйства, куда его выбросил злоумышленник, чтобы отвести от себя подозрение.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

14 июля следователи сообщили о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в полиции готовят материалы для избрания подозреваемому меры пресечения.

Максимальное наказание, которое грозит фигуранту — 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове суд вынес приговор психически больному человеку, который нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов ножом.

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