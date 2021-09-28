Убил отверткой: под Ровно 18-летний парень лишил жизни мужчину, потому что не одолжил деньги

Убил отверткой: под Ровно 18-летний парень лишил жизни мужчину, потому что не одолжил деньги

Подросток нанес более полусотни ударов по телу пенсионера.

В Ровенской области Млиновский районный суд вынес приговор 21-летнему парню, который совершил убийство. За содеянное он проведет в тюрьме 11 лет своей жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Так, преступление произошло в декабре 2019 года. 18-летний парень вместе с матерью пришли в дом пенсионера, чтобы тот занял им деньги. Хозяин отказался, и это разозлило нетрезвого парня.

С помощью отвертки, которую он нашел в помещении кухни, он нанес не менее 50 колотых ударов в лицо и шею и не менее 35-40 ударов в грудную клетку и живот пенсионера.

Мать парня в начале инцидента испугалась и убежала, а злоумышленник пошел к соседям и рассказал о содеянном.

Согласно приговору Млиновского районного суда обвиняемого в умышленном убийстве приговорили к 11 годам лишения свободы.

Напомним, что в Краматорске жители многоэтажки сообщили в полицию о трупный запах, который ощущался с одной из квартир. Полицейские нашли там тело мужчины. Преступление совершил знакомый покойного.

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