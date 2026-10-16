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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Убил пятерых военных и рыбака: суд отправил россиянина под стражу

Российский военнослужащий, расстрелявший безоружных людей в Харьковской области, заявил, что не планирует подавать заявку на обмен пленными.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Задержанный россиянин Леонид Рыжиков

Задержанный россиянин Леонид Рыжиков / © скриншот с видео

В Харькове суд поместил под стражу на 60 суток без права освобождения под залог гражданина России Леонида Рыжикова, которого подозревают в убийстве пяти украинских военнослужащих и одного гражданского мужчины в Харьковской области.

Об этом сообщает «Радио Свобода» из зала суда.

36-летнего Рыжикова с позывным «Юла» задержали 14 октября. По данным следствия, сначала он убил 60-летнего рыбака, а затем расстрелял пятерых украинских военных, которые были без оружия и одеты в гражданскую одежду.

Во время допроса подозреваемый заявил, что убил рыбака, поскольку боялся, что тот вызовет украинских военных. По информации издания, Рыжиков признает свою вину и заявил, что не планирует подавать заявление на обмен, поскольку, по его словам, в России ему нечего делать.

В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно о задержанном

По данным СБУ, Леониду Рыжикову 36 лет, он родом из Санкт-Петербурга. В российской армии он служил во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии и использовал позывной «Юла».

Его призвали в армию в конце июля 2026 года, после того как он отбыл восемь лет заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу. После этого мужчину направили на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области.

В начале октября Рыжиков находился на позициях российских войск вблизи села Старица Чугуевского района. 5–6 октября позиции попали под обстрел ВСУ, после чего военный покинул их и отправился пешком в направлении Харькова, скрываясь в лесополосах.

По дороге он проник в заброшенный частный дом и забрал оттуда гражданскую одежду. Убийства он совершил вблизи села Михайловка Харьковского района и в селе Момотово.

Следователи сообщили российскому военнослужащему о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали мужчину, который может быть причастен к убийству пяти украинских военнослужащих 72-й ОМБр.

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