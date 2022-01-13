Убил работника фермы козлом: в Луцке осудили "авторитета"

Также мужчина должен уплатить родственникам убитого мужчины 550 тысяч гривен компенсации.

Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес приговор мужчине, убившему работника фермы. Он назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Убийство произошло 31 июля 2019 года на территории фермы в селе Суходолы. Обвиняемый с потерпевшим выпивали, и между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил деревянного козла для распиливания бревен и стал избивать им по голове потерпевшего.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью и работник фермы скончался на месте.

В суде обвиняемый, являющийся участником боевых действий, инвалидом первой группы, учредителем и директором двух компаний, ранее судимый за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, своей вины не признал, при этом отказался давать показания.

Жена убитого рассказала, что ее муж колол свиней на ферме в Суходолах. В тот день он позвонил по телефону жене и сообщил, что задержится на работе, потому что из Киева прибыли "авторитетные люди" и попросили его с ними посидеть за столом. Через несколько часов он перестал отвечать на звонки, и женщина попросила свата пойти на ферму, где работал мужчина. Там и обнаружили его тело.

Работник фермы рассказал, что в тот роковой день видел, как колега колол свиней, а затем выпивал с обвиняемым. Затем он услышал, как вскрикнул потерпевший, и пришел посмотреть, что произошло. Он обратил внимание, что со двора исчез деревянный козел для распиливания бревен, а в подсобке лежал погибший в луже крови.

По словам свидетеля, он выбежал, чтобы позвать на помощь и встретил полицейский автомобиль. Он рассказал правоохранителям о случившемся, однако те отвезли его домой, а затем вернулись и забрали в участок.

На следующий день на работе свидетелю угрожали убийством, если он кому-нибудь расскажет о том, что видел. Его слова подтвердил сосед.

Согласно материалам дела, в планшете обвиняемого в убийстве нашли переписку с товарищами, где он писал, что у него "лежит тело в крови" и он "нервничает".

В конце концов, суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Также мужчина должен уплатить родственникам убитого мужчины 550 тысяч гривен компенсации.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области отец маленького ребенка жестоко избил соседа. Разбудили его правоохранители, обвинившие его в убийстве.

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