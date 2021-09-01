Убил солдата из-за видео в Instagram: в Донецкой области осудили майора ВСУ

Мужчина убил солдата во время проведения профилактической беседы.

Красноармейский районный суд Донецкой области вынес приговор за умышленное убийство экс-начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику. Он застрелил из пистолета солдата Олега Томашука из-за того, что последний опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показал позиции ВСУ в Авдеевке Донецкой области.

Об этом говорится в приговоре суда.

Убийство произошло весной 2017 года. Солдат со своими товарищами находился на стрельбах на боевой машине и снял видео, на которое попали позиции военных. В тот день он выложил видео в соцсети и получил кучу комментариев о том, что "сдал позиции".

Видео попало к руководству бригады, поэтому военнослужащих, которые присутствуют на кадрах, вызвали "на ковер", чтобы провести профилактическую беседу.

Так, в приговоре суда говорится, что 20 марта 2017 года на интернет сайте YouTube появилось видео под названием "Украинский боец-инстаблогер раскрыли положение секретных позиций ВСУ". Под указанным видео было сделано комментарий о том, что украинский военнослужащий рассекретил позиции Вооруженных сил Украины в своем Instagram, кроме того видео и фото, которые он публикует в своем Instagram он сопровождает Геотег (установленными координатами места) в г. Авдеевка Донецкой области.

В этот день вечером об этом видео и комментарий к нему узнал начальник отделения связи штаба воинской части В0849 — обвиняемый позже в убийстве майор ВСУ. В части выстроили личный состав с целью проведения профилактической беседы по поводу размещения в сети интернет фото и видео, снятое вышеупомянутым военнослужащим.

После беседы майор Виталий Винник приказал троим военнослужащим, которые принимали участие в съемках вышеуказанного видео, зайти к нему в кабинет. Там он на своем телефоне включил видео, которое снял военнослужащий, и спросил последнего, понимает ли он, что сделал, на что парень, в свою очередь, признал, что это может приравниваться к измене Родине. После этих слов, майор приказал подойти к нему.

В этот момент он взял табельное огнестрельное оружие 9 мм — пистолет, который лежал под подушкой на его кровати, снял его с предохранителя, дослал патрон в патронник и, находясь лицом к пострадавшему, на расстоянии примерно от 1,0 м до 1,5 м и совершил один выстрел в голову военнослужащего.

Смерть солдата Олега Томашука наступила 21 марта 2017 в результате сквозного огнестрельного, пулевого ранения головы с повреждением головного мозга, осложнилось развитием острой внутренней кровотечением.

Таким образом, майора обвинили по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Сам Винник рассказывал, что убить подчиненного не хотел, и сделал это не нарочно. По его словам, он имел два пистолета, которые держал в кабинете, и один из них был заряжен, поэтому просто мог их спутать.

Известно, что убитый военнослужащий служил в Вооруженных Силах Украины в 72 бригаде по контракту. По словам его родителей, он им не сообщал о каких конфликтах с другими военнослужащими

Суд признал майора виновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины и назначить ему наказание с учетом ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет и взыскать моральный ущерб в сумме 150 000 гривен в пользу отца убитого солдата Олега Томашука.

Напомним, что вблизи Попасной Луганской погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Задорожный. 27-летний боец родом из Львовщины.

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