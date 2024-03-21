Убил соседа и закопал на собственном огороде: на Житомирщине мужчина совершил страшное преступление

Злоумышленник признал свою вину в суде и рассказал свою версию.

В Житомирской области местный житель признан виновным в совершении убийства. Он приговорен к 14 годам лишения свободы и возмещению потерпевшим более 400 тысяч грн причиненного ущерба.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Прокурор в суде доказал, что 45-летний житель Бердичевского района совершил жестокое убийство своего соседа.

"Мужчины употребляли алкогольные напитки во время встречи. Впоследствии между ними возник конфликт, во время которого хозяин набросился на соседа сперва с кулаками, а затем ударил ножом и схватил за шею и задушил", — говорится в сообщении.

Скрывали убийство вместе с приятелем (относительно него по ч. 1 ст. 396 УК Украины — сокрытие преступления – дело рассматривает суд). Тело пострадавшего, чтобы не разбудить мать, спавшую в соседней комнате дома, выбросили во двор через окно. Затем, отрубив ноги, чтобы туловище поместилось в яму, зарыли его на своем огороде.

Обвиняемый на суде вину признал частично и рассказал свою версию. Мол, ему показалось, что "на него напал недоброжелатель из Москвы (мужчина ранее находился там на заработках), поэтому он его ликвидировал".

Ранее стало известно, что 19-летняя девушка во время ссоры зарезала свою родственницу.

Читайте также: