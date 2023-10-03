Убил сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей: в Днепре будут судить мужчину

К моменту начала совершения преступлений детям было 11, 13 и 16 лет.

В Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

Об этом рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре.

По информации следствия, в июне 2023 года между мужчиной и сожительницей возник бытовой конфликт. Мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм она скончалась.

Уже после задержания стало известно о ранее совершенных мужчиной ужасных преступлениях. Как оказалось, злоумышленник в течение 2 лет, угрожая физической расправой, насиловал трех сыновей сожительницы в ее отсутствие.

К моменту начала совершения преступлений детям было 11, 13 и 16 лет.

"По результатам следственных мероприятий и допроса мальчиков с использованием методики "Зеленая комната", основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Днепре отец регулярно насиловал родную дочь. К моменту начала совершения противоправных действий ребенку было 10 лет.

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