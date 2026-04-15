Убил тещу и полтора года скрывал ее тело: детали жуткого преступления в Харьковской области

На Харьковщине мужчина скрывал тело тещи

В Харьковской области 46-летнего мужчину подозревают в убийстве тещи. Более того, он, вероятно, на протяжении 1,5 года скрывал ее тело.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Что известно о преступлении

Трагедия произошла в ноябре 2024 в Чугуевском районе. По данным следствия, между мужчиной и его тещей, которая жила вместе с ним, длительное время продолжались конфликты — в частности, из-за личной неприязни и наследственных вопросов. Во время очередной ссоры мужчина жестоко избил женщину, а затем задушил.

Для сокрытия преступления он оставил тело в хозяйственном здании, женщину считали пропавшей без вести.

Полицейские на протяжении всего времени разыскивали пропавшую и пытались установить обстоятельства ее исчезновения. Раскрыли преступление 11 апреля 2026 года: во время патрулирования стражи порядка остановили авто, в котором подозреваемый вместе с другими людьми пытался вывезти останки погибшей.

Мужчине объявили подозрение по статье об умышленном убийстве. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Киевской области правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который заказал убийство бывшей тещи. Все из-за конфликта по имуществу и деньгам, которые женщина собирала для внуков. Злоумышленник согласился заплатить псевдокиллеру около 5 тысяч долларов и передал информацию о потерпевшей для организации преступления. Правоохранители инсценировали убийство женщины, после чего передали заказчику фейковые доказательства. Злоумышленник задержан, ему «светит» тюрьма.