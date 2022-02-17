Убил женщину, вынес труп и оставил возле дома: в Харькове осудили 39-летнего душегуба (фото)

Мужчине назначили наказание – 8 лет заключения за умышленное убийство.
В Харькове приговорили 39-летнего мужчину к 8 годам тюрьмы за убийство своей сожительницы. Соответствующий приговор вынес во вторник, 15 февраля, Орджоникидзевский районный суд города Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"Установлено, что мужчина во время ссоры ударил сожительницу по голове. Поняв, что она не дышет, мужчина вынес ее труп на улицу и оставил возле дома на проспекте Московском. После этого злоумышленник скрылся", — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, как выяснилось, он – ранее неоднократно судимый.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся в совершенном.
Так суд признал его виновным в преднамеренном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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