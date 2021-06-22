"Хотела забрать 3-летнего ребенка в Германию": в Тернопольской области муж убил жену и совершил суицид

Знакомые семьи говорят, что пара была в процессе развода.

В городке Теребовля на Тернопольщине муж убил свою 28-летнюю жену, а потом взорвал себя. По словам знакомых погибших, супруги были в процессе развода и в семье часто возникали конфликты, пишет OBOZREVATEL. Без родителей осталась 3-летняя девочка.

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Убитая 28-летняя Анна Яненко по специальности была медсестрой, последние годы работала в Германии. Туда планировала забрать дочь. Но ее 39-летний муж Роман Шманько долго не давал согласия и не подписывал документы. У пары возникали конфликты. По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а потом задушил проводом от него.

"То, что Роман не планировал убивать Аню, это точно. Но что у них там произошло и почему так произошло, теперь знают только они вдвоем", — говорит знакомая семьи.

Анна вскоре после рождения ребенка выехала на работу в Германию, поэтому мужу пришлось остаться с маленьким ребенком. Воспитывать дочь ему помогала родная сестра.

"Ее девочка даже называла мамой. Потом несколько раз Рома с дочкой ездили к Ани в Германию. И вот теперь она решила официально забрать туда дочь", — рассказывает знакомая.

По словам знакомых, Анна давно хотела работать за границей.

"Подавала документы. И разрешение на работу в Германии получила как раз тогда, когда ей нужно было рожать дочку. Поэтому они с Ромой решили, что она поедет туда, устроится, а потом заберет и их", — говорит подруга погибшей.

фото/Анна Яненко, Facebook

Все это время, что Анна находилась за границей, она посылала часть денег муже с дочкой. Но и семья мужа также помогала ему воспитывать ребенка. По словам знакомых, парень из богатой семьи.

Однако, как рассказывает подруга Анны, Роман частенько поднимал на жену руку.

"Она появлялась с синяками. Даже в Германии, когда он туда к ней приезжал, он и там ее бил. Поэтому она и решила с ним расстаться", — считает девушка.

В то же время один из друзей мужа рассказывает, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.

фото/Анна Яненко, Facebook

"Она была в машине с ним. Тот едва выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", — говорит приятель Романа.

Мужчина добавляет, что не оправдывает того, что Роман убил жену, оставил сиротой свою дочь. Но сама трагедия началась несколько месяцев назад, еще в Германии.

Недавно супруги вроде договорились, что Анна заберет дочь в Германию.

"Аня прилетела из Германии, а Роман вернулся из Польши. Рома заказал столик в ресторане, чтобы отметить день рождения дочери, ей исполнялось 3 годика. То, что о нем говорят, что якобы он нигде не работал, это неправда. Так сложилось, что Роман сидел с маленькой дочкой ", — рассказывает знакомая семьи.

И 19 мая произошло непоправимое. Как сообщал ТСН.ua, незадолго до происшествия Роман позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь. Когда сестра приишла в дом своего брата, то обнаружила мертвой 28-летнюю Анну. Недалеко от дома уже полицейские нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, Роман совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

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