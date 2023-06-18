Убил жену и "отправил" за границу: в Одесской области раскрыли жуткое убийство

В Одесской области полицейские задержали жителя Березовщины по подозрению в убийстве жены. Злоумышленник беспощадно избил потерпевшую, а когда обнаружил, что она без признаков жизни, закопао в сарае. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители разоблачили мужчину через несколько часов после получения информации об исчезновении гражданки. В совершенном правонарушитель признался.

Об исчезновении 42-летней женщины сообщил депутат Ивановского поселкового совета. По его словам, односельчане уже почти месяц не видели ее по месту жительства.

Через несколько часов было установлено, что женщину лишил жизни ее 49-летний мужчина.

"Поняв, что его уличили, фигурант признался: в мае между ним и женой возникла ссора на почве ревности. Мужчина, под влиянием водки и эмоций, избил женщину кулаками, а когда та потеряла сознание — оставил ее на кровати, а сам ушел из дома. Впоследствии, вернувшись, он обнаружил жену мертвой и, чтобы скрыть преступление, завернул ее тело в одеяло и зарыл в сарае на территории своего домовладения, а соседям рассказывал, что она уехала за границу к сестре", — рассказали подробности полицейские.

Предварительно причиной смерти женщины стал перелом костей грудной клетки.

Напомним, в Сумах женщина жестоко убила свою подругу.

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