Убил знакомого, его сожительницу и лежащую мать: в Донецкой области мужчина получил пожизненное заключение

Убил знакомого, его сожительницу и лежащую мать: в Донецкой области мужчина получил пожизненное заключение

Прокуратура настаивала на пожизненном заключении мужчины, но суд принял решение о его осуждении на 15 лет.

В Донецкой области Донецкий апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и приговорил к пожизненному заключению мужчину, совершившему тройное убийство, а судом первой инстанции получил 15 лет наказания.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

27-летний мужчина получил пожизненное лишение свободы за умышленное убийство трех лиц и кражи (ч. 1 ст. 115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Напомним, 18 декабря 2020 ранее судимый за кражу житель г. Славянска встретил на одной из улиц города знакомого. По дороге между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник задушил 56-летнего потерпевшего веревкой.

Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, он пошел в его квартиру, где задушил и перерезал шеи 54-летней сожительнице убитого и прикованной к кровати 79-летней матери. После этого он прихватил с собой из квартиры убитых ценные вещи и скрылся.

В суде первой инстанции прокуратура настаивала на пожизненном заключении мужчины, но суд принял решение о его осуждении на 15 лет. Прокуратура по данному приговору не согласилась и внесла апелляционную жалобу.

Сейчас приговор суда первой инстанции отменен и вынесен новый, согласно которому остальную жизнь убийца проведет за решеткой.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Вознесенска по фактам умышленного убийства своей сожительницы и хранения наркотических средств.

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