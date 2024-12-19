Убил знакомого телевизором за кражу телефона: суд вынес приговор жителю Одесщины

Житель Дачненского сельского общества решил, что приятель украл у него телефон. Поэтому он избил его до смерти.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел во время застолья. В гости к потерпевшему пришел его приятель, ранее судимый за кражу. Мужчины выпивали, когда гость обнаружил, что у него скрылся телефон и заподозрил товарища в краже. Он набросился на хозяина, избивал его кулаками, тупой стороной топора и стулом, а напоследок швырнул в него телевизор и ушел.

Тело погибшего обнаружили соседи только тогда, когда почувствовали трупную вонь.

"В тот же день следователи задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В дальнейшем по ходатайству полицейских на время досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Судья принял во внимание раскаяние подсудимого и назначил ему минимальное возможное наказание в виде семи лет заключения.

Напомним, в Киеве суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине за убийство родной бабушки. Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

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