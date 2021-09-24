Убил знакомую влюбленную пару и пытался скрыть следы: в Харькове будут судить 22-летнего парня

Убил знакомую влюбленную пару и пытался скрыть следы: в Харькове будут судить 22-летнего парня

Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

В Харькове за умышленное двойное убийство будут судить 22-летнего парня. Прокуратура передала в суд соответствующий обвинительный акт.

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Об этом сообщает пресс-служба Харковской областной прокуратуры.

Молодого мужчину обвиняют по факту умышленного убийства, разбоя и попытки уничтожения имущества путем поджога (п. П. 1, 4, 6 ч .2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины).

"Следствием установлено, что харьковчанин заранее спланировал убийство своих знакомых с целью ограбления. Подозреваемый с особой жестокостью нанес множественные телесные повреждения в различные части тела сначала 25-летней девушке, а после нее 29-летнему мужчине", — рассказывают в прокуратуре.

Уже после наступления смерти обоих пострадавших человек пытался скрыть следы преступления, попробовав поджечь квартиру.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Харькове Московский райсуд избрал меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве. Парень и девушка, которые жили вместе, погибли в своей квартире от многочисленных колото-резаных ран. Подозреваемого задержали по горячим следам.

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