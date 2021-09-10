Убила годовалого сына ядовитым веществом, а себе уколола снотворное: что известно о трагедии в Днепре

Убила годовалого сына ядовитым веществом, а себе уколола снотворное: что известно о трагедии в Днепре

Результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина вколола снотворное, а от какого препарата умер малыш, в полиции не озвучивают до завершения экспертиз.

В Днепре женщина пыталась покончить с собой, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате ее годовалый сын умер, сама же мать попала в реанимацию.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно про жуткий инцидент.

Отравление неизвестным веществом

В ночь на 10 сентября в областной детской больнице Днепра умер мальчик возрастом 1 год 7 месяцев. Малыша доставили с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Оказалось, что его отравила собственная мать, которая решила совершить суицид, прихватив на тот свет с собой ребенка. Она ввела себе и малышу неизвестный препарат.

"Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Ночью умер", — рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов изданию "Наше місто". Нашли шприцы и предсмертную записку 40-летняя женщина и ее маленький сын проживали в 5-этажке на окраине Днепра. По предварительной информации, маму и ребенка в бессознательном состоянии нашла бабушка. Она пришла проведать дочь, так как забеспокоилась что та перестала выходить на связь. В комнате нашли шприцы с неизвестным веществом и ампулы из-под лекарств. Напуганная бабушка сразу же вызвала скорую, а до ее приезда пыталась реанимировать внука и оказать ему первую помощь. Когда же следователи осмотрели квартиру, где все произошло, нашли предсмертную записку. Содержания написанного следователи не разглашают. "Обнаружили предсмертную записку. То есть у нас есть версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская. Медики оперативно госпитализировали женщину и ребенка с острым отравлением лекарственными препаратами, но спасти мальчика не удалось. 40-летняя мать ребенка сейчас находится в реанимации. Женщина работала фармацевтом и уколола себе снотворное Съемочная группа ТСН побывала в реанимации 4-й городской больницы Днепра. Как стало известно, результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина уколола снотворное. По осторожным прогнозам медиков, она выживет. Также читайте "Ребенок в отключке": обнародовали разговор бабушки погибшего 7-летнего мальчика из Черкасс с диспетчером скорой "Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту — на простые вопросы отвечает да или нет. По своему химическому составу — это снотворное вещество", — рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4". В отличие от матери малыш несмотря на все усилия медиков умер ночью от острого отравления лекарственными препаратами. Какими именно, в полиции не озвучивают до завершения экспертиз. Есть неофициальная информация, что это лекарство, которые продаются только по рецептам. Однако как оказалось, женщина работала фармацевтом. А значит и имела доступ ко всем препаратам. Почему пыталась убить себя и маленького сына — следователи пока молчат. Открыто уголовное производство О смерти ребенка медики больницы сообщили правоохранителям, после чего полиция Днепра открыла уголовное производство по факту убийства годовалого мальчика (по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Двухлетнего Никиту похоронят уже сегодня, а вот его матери, когда она выйдет из больницы, грозит 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Новости Украины: женщина совершила попытку самоубийства - вколола себе и сыну смертельную инъекцию

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