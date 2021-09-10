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Убила годовалого сына ядовитым веществом, а себе уколола снотворное: что известно о трагедии в Днепре

Убила годовалого сына ядовитым веществом, а себе уколола снотворное: что известно о трагедии в Днепре

Фото: konkurent.ua

Результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина вколола снотворное, а от какого препарата умер малыш, в полиции не озвучивают до завершения экспертиз.

В Днепре женщина пыталась покончить с собой, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате ее годовалый сын умер, сама же мать попала в реанимацию.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно про жуткий инцидент.

Отравление неизвестным веществом

В ночь на 10 сентября в областной детской больнице Днепра умер мальчик возрастом 1 год 7 месяцев. Малыша доставили с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Оказалось, что его отравила собственная мать, которая решила совершить суицид, прихватив на тот свет с собой ребенка. Она ввела себе и малышу неизвестный препарат.

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