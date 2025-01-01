Убила мужчину во время новогоднего застолья: на Волыни полиция задержала фигурантку

Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице.

На Волыни в поселке Благодатное на Новый год произошло убийство. 61-летнего мужчину нашли без сознания с множественными ножевыми ранениями, в совершении преступления подозревают его 29-летнюю односельчанку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Волынской области.

По словам правоохранителей, около восьми вечера 31 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины с ножевыми ранениями.

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Во время застолья возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом и топором в области головы и живота.

Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины орудия преступления изъяли, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, в Киевской области, 1 января произошел смертельный пожар. В Хотяновке в огне погибли два человека.

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