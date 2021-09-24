Убила отца на глазах у детей: на Буковине осудили 29-летнюю женщину

Убила отца на глазах у детей: на Буковине осудили 29-летнюю женщину

В суде женщина свою вину признала.

В Черновицкой области к 7 годам лишения свободы приговорили 29-летнюю девушку, которая на глазах у детей зарезала родного отца.

Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

По данным следствия, женщина убила своего отца из-за неприязненных отношений. У судьи подозреваемая полностью признала свою вину.

Кицманивский районный суд Черновицкой области приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, убийство произошло 15 мая в селе Валява Черновицкого района. Во время словесного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буковинка нанесла папе удар ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался.

Расправа произошла на глазах у четырех детей осужденной. Мать девушки оправдывала дочь, объясняя, что молодая женщина просто не выдержала издевательств.

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