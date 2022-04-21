Убили 25 гражданских и получили медали: оккупанты хвалятся зверствами и планами об изнасиловании украинки

Убили 25 гражданских и получили медали: оккупанты хвалятся зверствами и планами об изнасиловании украинки

Российские оккупанты хвастаются друг перед другом зверствами, совершаемыми на территории Украины. Захватчики рассказывают о расстреле 25 мирных жителей, которые пытались эвакуироваться и с улыбкой делятся своими планами об изнасиловании украинки.

Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев.

Это подтверждает очередной разговор двух родственников-захватчиков, который перехватил и обнародовал сегодня, 21 апреля СБУ.

Россияне хвастались своими военными преступлениями и обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских украинцев.

"Здесь у нас было 25 гражданских, они уезжали автобусом. Убили", – признается один захватчик.

Оккупант говорит, что его и других товарищей по оружию наградили медалями.

Другой хвастается своими планами об изнасиловании украинки, и называет это "свиданием".

"Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас здесь сидит. Привязана", – говорит оккупант, смеясь.

Но захватчикам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами, говрят в СБУ. "За каждое преступление придется отвечать", — подытожили в спецслужбе.

Читайте также: