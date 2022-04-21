Убили 25 гражданских и получили медали: оккупанты хвалятся зверствами и планами об изнасиловании украинки

Российские оккупанты хвастаются друг перед другом зверствами, совершаемыми на территории Украины. Захватчики рассказывают о расстреле 25 мирных жителей, которые пытались эвакуироваться и с улыбкой делятся своими планами об изнасиловании украинки.
Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев.
Это подтверждает очередной разговор двух родственников-захватчиков, который перехватил и обнародовал сегодня, 21 апреля СБУ.
Россияне хвастались своими военными преступлениями и обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских украинцев.
"Здесь у нас было 25 гражданских, они уезжали автобусом. Убили", – признается один захватчик.
Оккупант говорит, что его и других товарищей по оружию наградили медалями.
Другой хвастается своими планами об изнасиловании украинки, и называет это "свиданием".
"Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас здесь сидит. Привязана", – говорит оккупант, смеясь.
Но захватчикам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами, говрят в СБУ. "За каждое преступление придется отвечать", — подытожили в спецслужбе.
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