Убили, чтобы не возвращать 40 тысяч долларов: в Винницкой области полицейские раскрыли резонансное убийство (видео)

В Винницкой области 37-летний житель Хмельника исчез 21 февраля вместе со своим автомобилем. Впоследствии тело обнаружили в лесополосе. Правоохранителям понадобился месяц, чтобы раскрыть преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

По предварительной информации следствия, задержанные спланировали убийство заранее. Они договорились с потерпевшим о встрече на своем предприятии, когда там не будет рабочих. Злоумышленники нанесли погибшему телесные повреждения несовместимые с жизнью, после чего тело вывезли за город и закопали. Легковушку пострадавшего перекрасили и спрятали на окраине Бердичева Житомирской области в арендованном гараже.

Свою причастность к исчезновению потерпевшего 29-летний и 36-летний "должники" категорически отрицали. Задержанные предоставляли следствию показы, якобы подтверждающие их алиби

За совершение преступлений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины правонарушителям грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области сын безжалостно убил родную мать.

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