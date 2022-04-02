Убили двумя выстрелами из стрелкового оружия: подробности гибели фотожурналиста Левина

Трагедия произошла в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

Известного фотожурналиста Макса Левина российские военные убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Трагедия произошла в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

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Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

В настоящее время идет расследование. Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года пропала связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Прокуроры Киевской области продолжают документировать все преступления страны агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.

Максим Левин известен украинский фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Напомним, 2 апреля британская разведка сообщила, что ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом.

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