Убили и присыпали тело землей: в Одессе трое парней жестоко расправились с мужчиной

Убитый был ранее объявлен в розыск.
В Одессе в заброшенном здании нашли тело 35-летнего мужчины. Оказалось, его убили трое ребят.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.
22 июня во полицию обратилась жительница одного из сел Одесского района. Женщина сообщила об исчезновении ее 35-летнего сына — он перестал выходить на связь, телефон не отвечал, а на работе не появлялся.
Тело мужчины с многочисленными мы ножевыми ранениями, присыпанный землей, нашли в туннеле одного из бывших заводов Одессы. Также рядом были найдены его ценные вещи.
Правоохранители установили причастных к преступлению, подозреваемыми оказались трое жителей Одессы в возрасте 19-21 лет.
"Сейчас задержанные сообщают о своих сомнительные мотивы совершения страшного преступления, однако реальные обстоятельства и причины установят следователи во время досудебного следствия", — отметили в департаменте.
Напомним, что Харькове 40-летний мужчина в 2011 году расстрелял двух мужчин. Его осудили лишь в июне 2021 года.