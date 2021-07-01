Убили и присыпали тело землей: в Одессе трое парней жестоко расправились с мужчиной

Убили и присыпали тело землей: в Одессе трое парней жестоко расправились с мужчиной

Убитый был ранее объявлен в розыск.

В Одессе в заброшенном здании нашли тело 35-летнего мужчины. Оказалось, его убили трое ребят.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

22 июня во полицию обратилась жительница одного из сел Одесского района. Женщина сообщила об исчезновении ее 35-летнего сына — он перестал выходить на связь, телефон не отвечал, а на работе не появлялся.

Тело мужчины с многочисленными мы ножевыми ранениями, присыпанный землей, нашли в туннеле одного из бывших заводов Одессы. Также рядом были найдены его ценные вещи.

Правоохранители установили причастных к преступлению, подозреваемыми оказались трое жителей Одессы в возрасте 19-21 лет.

"Сейчас задержанные сообщают о своих сомнительные мотивы совершения страшного преступления, однако реальные обстоятельства и причины установят следователи во время досудебного следствия", — отметили в департаменте.

Напомним, что Харькове 40-летний мужчина в 2011 году расстрелял двух мужчин. Его осудили лишь в июне 2021 года.

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