Убили и пытались сжечь дом: в Волынской области сообщники порезали приятеля, чтобы забрать его ценные вещи

Убили и пытались сжечь дом: в Волынской области сообщники порезали приятеля, чтобы забрать его ценные вещи

Подозреваемых в совершении преступления задержали. Их ждет суд.

В Волынской области правоохранители задержали мужчину и его сообщницу, которые убили приятеля, после чего, заметая следы, пытались сжечь его дом.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции.

Как стало известно, происшествие случилось во время совместного отдыха на дачном массиве "Промінь". 38-летний мужчина и его 43-летняя сообщница решили обогатиться за счет своего друга, в результате чего нанесли ему несколько ножевых ранений.

Впоследствии, чтобы скрыть следы преступления, сообщники пытались сжечь его дом. Однако сделать это у них не получилось. Поэтому они украли ценные вещи потерпевшего и его автомобиль Volkswagen Passat.

"Работники уголовного розыска Волынской области в полном взаимодействии с коллегами оперативно установили местонахождение сообщников и задержали их "по горячим следам" на угнанном автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения", — подчеркнули в Департаменте.

Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в распространении детской порнографии.

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