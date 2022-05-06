Убили мирного жителя и из танка расстреляли его дом: в Киевской области продолжают фиксировать преступления россиян (фото)

Убили мирного жителя и из танка расстреляли его дом: в Киевской области продолжают фиксировать преступления россиян (фото)

В селе Липовка обнаружили обгоревшие останки мужчины.

В селе Липовка Киевской области российские захватчики убили мирного жителя и из танка расстреляли его дом.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры, продолжающей фиксировать преступления оккупантов.

"При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Во время проведения следственных действий на территории села Липовка Макаровской ОТГ Киевской области обнаружены обгоревшие останки мужчины", — говорится в сообщении прокуратуры.

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По предварительной информации, во время оккупации населенного пункта военнослужащие РФ из автоматического оружия ранили местного жителя. Пострадавший дошел до места жительства, однако оккупанты из танка обстреляли его дом, зная, что там находился раненый мужчина.

Напомним, под Киевом задержаны два коллаборанта. Предатели способствовали "расквартированию" захватчиков и помогали им ориентироваться на территории Бучанского района. Кроме того, участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов.

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