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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне дроном убили мужчину с собакой и «похвастались» видео атаки

Российские оккупанты атаковали дроном мужчину, который выгуливал собаку в Херсоне. Впоследствии волонтеры нашли тела обоих погибших.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россияне убили мужчину и собаку в Херсоне

Россияне убили мужчину и собаку в Херсоне

В Херсоне оккупационные войска РФ атаковали с помощью беспилотника местного жителя, который выгуливал собаку. Кадры этой очередной атаки на гражданского российские оккупанты собственноручно выложили в сеть, чтобы похвастаться убийством украинцев.

Россияне в Херсоне дроном атаковали мужчину с собакой: оба погибли

Сначала судьба мужчины, которого россияне целенаправленно преследовали и атаковали дроном, была неизвестна.

К сожалению, впоследствии тело мужчины и его собаки нашли волонтеры.

«Оккупанты не просто атаковали беззащитного человека — они записали это на видео и сами распространили в соцсетях. Целенаправленные удары по гражданским — это военное преступление, и Россия совершает его открыто, на глазах у всего мира», — написали в United24.

Впоследствии стало известно, что тела погибших с моста были эвакуированы херсонскими волонтерами. Это мост по направлению к микрорайону Корабел.

Позже россияне опубликовали видео, в котором похвастались атаками еще и на транспорт ритуальных услуг.

Фото: скриншот сообщения россиян

Фото: скриншот сообщения россиян

Россияне дронами преследуют и атакуют людей

Напомним, в Херсоне российский беспилотник целенаправленно охотился на гражданского безоружного продавца овощей и фруктов, после чего влетел в него. Как сообщает Национальная полиция Украины, мужчина пытался спрятаться за машиной, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.

Правоохранители документируют это очередное военное преступление РФ и призывают граждан в случае обнаружения дронов немедленно направляться в укрытие и не снимать их.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что это преступление является сознательной и системной стратегией россиян, требующей международного осуждения, всеобъемлющего правосудия и усиления обороны Украины.

Военные РФ систематически используют FPV-дроны для прицельных атак на гражданских людей и гражданский транспорт в прифронтовых районах — такие действия пострадавшие, медики и журналисты описывают как «человеческое сафари».

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