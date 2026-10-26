Россияне дроном убили мужчину с собакой и «похвастались» видео атаки

Россияне убили мужчину и собаку в Херсоне

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В Херсоне оккупационные войска РФ атаковали с помощью беспилотника местного жителя, который выгуливал собаку. Кадры этой очередной атаки на гражданского российские оккупанты собственноручно выложили в сеть, чтобы похвастаться убийством украинцев.

Россияне в Херсоне дроном атаковали мужчину с собакой: оба погибли

Сначала судьба мужчины, которого россияне целенаправленно преследовали и атаковали дроном, была неизвестна.

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К сожалению, впоследствии тело мужчины и его собаки нашли волонтеры.

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«Оккупанты не просто атаковали беззащитного человека — они записали это на видео и сами распространили в соцсетях. Целенаправленные удары по гражданским — это военное преступление, и Россия совершает его открыто, на глазах у всего мира», — написали в United24.

Впоследствии стало известно, что тела погибших с моста были эвакуированы херсонскими волонтерами. Это мост по направлению к микрорайону Корабел.

Позже россияне опубликовали видео, в котором похвастались атаками еще и на транспорт ритуальных услуг.

Фото: скриншот сообщения россиян

Россияне дронами преследуют и атакуют людей

Напомним, в Херсоне российский беспилотник целенаправленно охотился на гражданского безоружного продавца овощей и фруктов, после чего влетел в него. Как сообщает Национальная полиция Украины, мужчина пытался спрятаться за машиной, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.

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Правоохранители документируют это очередное военное преступление РФ и призывают граждан в случае обнаружения дронов немедленно направляться в укрытие и не снимать их.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что это преступление является сознательной и системной стратегией россиян, требующей международного осуждения, всеобъемлющего правосудия и усиления обороны Украины.

Военные РФ систематически используют FPV-дроны для прицельных атак на гражданских людей и гражданский транспорт в прифронтовых районах — такие действия пострадавшие, медики и журналисты описывают как «человеческое сафари».

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