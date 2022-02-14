Убили охранника и вынесли 3 млн гривен: в Хмельницком двое мужчин ограбили предприятие, на котором работали

Убили охранника и вынесли 3 млн гривен: в Хмельницком двое мужчин ограбили предприятие, на котором работали

Сообщники тщательно пытались уничтожить следы преступлений.

В Хмельницком двое 34-летних мужчин ограбили предприятие, на котором работали и убили охранника. За совершенное им грозит тюрьма.

Об этом идет речь в сообщении Хмельницкой областной прокуратуры.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 2 местных жителей, совершивших умышленное убийство по корыстным мотивам, разбое и краже (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 185) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, двое 34-летних мужчин разработали план ограбления предприятия, на котором работали. В апреле прошлого года ночью они проникли на территорию фирмы и убили 45-летнего охранника. После этого они опустошили сейф, прихватив оттуда материальные ценности и 93 тысячи долларов США.

Сообщники также пытались уничтожить следы преступлений.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина 18 раз ограбил один и тот же магазин. В течение нескольких месяцев скрыто выносил из магазина множество товаров, предпочитая не рассчитываться за свои "покупки".

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