Убили отца, мать и дочь: Зеленский отреагировал на обстрел автобуса в Сумской области

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Российские беспилотники атаковали автобус с гражданскими в Сумской области. Погибли девять человек. Среди жертв атаки – семья: отец, мать и дочь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в больницах находятся семь раненых. По информации медиков, у людей ожоги, переломы, контузии.

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Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших гражданских. Зеленский подчеркнул, что россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар.

"Это было сознательное убийство гражданских. Вчера, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь. Украина давно предлагает полное и безусловное прекращение огня, чтобы сохранить жизнь. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал к давлению на РФ и санкциям. Без этого, говорит украинский лидер, в России "не будут искать реальную дипломатию". В качестве примера упомянул "слабую и неподготовленную российскую делегацию" в Стамбуле, которая не имела существенных полномочий.

"Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать. Мир нужен", - добавил президент Украины.

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Напомним, утром 17 мая россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области. По словам городского головы Белополья Юрия Зарка, было два беспилотника – один разведчик, а другой ударный. Именно этот БпЛА попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.

Пока известно о девяти жертвах. В Сумской области объявили 17-18 мая Днем траура.

Дата публикации 10:23, 17.05.25 Количество просмотров 12 ТСН в прямом эфире! Большое горе в Белополье на Сумщине! 9 погибших!