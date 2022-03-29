"Убили российские мерз*вцы": от рук оккупантов погибли родители музыкального руководителя Львовской оперы

Связь с супругами исчезла 5 марта, все это время родные разыскивали их.

В Ирпене возле Киева от рук российских оккупантов погибли родители музыкального руководителя, дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко.

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О смерти родителей сообщил Иван Чередниченко на своей странице в соцсети.

"Друзья, всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержку... но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы... поэтому предыдущий пост о поиске удаляю... Прошу помолиться за души невинноубиенных... Надежды и Владимира…", – написал Иван Чередниченко.

Родные музыкального руководителя Львовской оперы перестали выходить на связь 5 марта, их разыскивали более двух недель, о смерти супругов стало известно 28 марта.

Напомним, 28 марта украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, который подвергся значительным обстрелам со стороны российских военных.

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