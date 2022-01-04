Убили сыновей в новогоднюю ночь: в Одесской области произошли два жутких убийства

Трагической выдалась новогодняя ночь для двух семей из Одессы и Измаила.
В Одесской области произошли два жутких убийства в семьях.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
"В одной семье во время хмельного застолья 46-летний нетрезвый мужчина поругался с 29-летним сыном своей жены и ударил его в грудь ножом. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. В другой семье произошла аналогичная ситуация – 56-летний горожанин нанес своему пасынку ножом смертельный удар в шею", – рассказали правоохранители.
Обоим злоумышленникам полицейские сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в поселке Ширяево Одесской области 51-летний водитель на автомобиле "Москвич" наехал на 19-летнего пешехода, шедшего по обочине дороги. Парень был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – медосмотр показал, что он был нетрезв.
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