Убили таксиста и спрятали тело в лесополосе: в Хмельницкой области полиция раскрыла преступление

В Хмельницкой области суд признал виновными двух мужчин в умышленном убийстве, разбойном нападении, незаконном завладении транспортным средством и незаконной краже человека.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Как сообщают в прокуратуре, событие произошло вблизи с. Ставница.

"67-летний потерпевший работал в одной из служб такси областного центра и ночью выехал на смену, а утром родные уже не могли позвонить по телефону на его мобильный.

Несколько дней мужчину разыскивали правоохранители и родственники. Однако информацию о пропавшем предоставил 23-летний парень, который позвонил по телефону в полицию и рассказал, что в тот день мужчина действительно подвозил его с 17-летним знакомым, но они с ним рассчитались и после этого не видели. Наконец, выяснилось, что именно они причастны к исчезновению таксиста, а позвонили в полицию, чтобы обеспечить себе алиби. В ту ночь они вызвали такси и попросили завезти их в село в Старосинявском районе. По дороге злоумышленники напали на водителя, избили его и еще живого положили в багажник", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать наказания, парни решили убить таксиста, чтобы тот не обратился в полицию. Они забили до смерти мужчину палкой, а тело спрятали в лесополосе возле с. Ставница бывшего Летичевского района. Неподалеку спрятали и угнанный автомобиль Daewoo Sens.

Они приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества у старшего злоумышленника и без конфискации – у младшего.

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