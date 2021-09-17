Убили товарища и вырезали сердце и печень: в Виннице апелляционный суд вынес приговор по резонансному делу

Убили товарища и вырезали сердце и печень: в Виннице апелляционный суд вынес приговор по резонансному делу

Убийц 21-летнего парня осудили пожизненно и на 15 лет.

В Виннице апелляционный суд рассматривал апелляционную жалобу двоих мужчин, осужденных за убийство 21-летнего товарища. Коллегия судей решила оставить приговор Винницкого городского суда без изменений.

Об этом говорится в публикации на сайте суда.

Защитники обвиняемых указывали на поверхностное исследование обстоятельств дела в городском суде, а один из них просил суд не наказывать его подзащитного пожизненным лишением свободы.

Прокуратура выступила против удовлетворения жалобы адвокатов подсудимых и подчеркнула, что преступление было совершено с особой жестокостью.

Убийство произошло в июне 2018 года в доме одного из обвиняемых. Трое ребят 21,16 и 22 лет распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. Двое парней жестоко избили своего товарища.

После этого они его раздели, перенесли в другую комнату, где продолжили его избивать. Затем они тушили о его тело окурки, а дальше силой залили пострадавшему в рот бутылку одеколона и бутылку столового уксуса. Далее придумали еще одно "развлечение" — бросали медицинским шприцом в привязанного парня. Делали это так, чтобы шприц застревал в теле.

Злоумышленники издевались над потерпевшим, пока тот не потерял сознание.

После этого злоумышленники решили посмотреть на внутренности товарища, ножом разрезали живот и грудь потерпевшему, вырезали сердце и печень, в результате чего мужчина скончался.

Во время судебного заседания обвиняемые в основном молчали. Правда, приговоренный к пожизненному заключению сказал, что признает свою вину и сожалеет о своем поступке.

По приговору суда первой инстанции за умышленное убийство с особой жестокостью и по предварительному сговору группой лиц один мужчина получил пожизненное наказание, а его младший подельник — 15 лет.

Напомним, что на Закарпатье рецидивист убил свою возлюбленную. Между ними возникла ссора и 49-летний фигурант схватил свою сожительницу и задушил ее

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