Убили за долги и залили бетоном: на Днепропетровщине тело 25-летнего парня нашли в гараже

25-летний парень скрылся еще в июне этого года. Его тело обнаружили забетонированным в гаражной яме.

В Марганце Днепропетровской области злоумышленники убили 25-летнего парня, а тело залили бетоном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Полиция раскрыла преступление, когда поймала группу наркоторговцев. Как выяснилось, подозреваемые в убийстве занимались изготовлением и сбытом наркотиков. Полицейские выяснили, что один из членов группы без вести пропал несколько месяцев назад.

16 июня этого года 25-летний парень ушел из дома и не вернулся. 3 октября правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины.

Вещи погибшего

После получения результатов судебно-медицинской экспертизы, опроса свидетелей и проведения ряда других следственных мероприятий полицейские установили, что мужчину убили его подельники по наркобизнесу.

Выяснилось, что двое местных жителей 35 и 32-х лет забили потерпевшего молотком и разными предметами, а затем закопали в гараже и залили бетоном.

Орудие убийства

Место, где злоумышленники залили тело бетоном после поисков / Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Причиной убийства стало то, что потерпевший задолжал им деньги, за что злоумышленники решили поквитаться с ним.

9 октября двум жителям Марганца вручили сообщение о подозрении по ст. "преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержаны и сообщили о подозрении местному жителю по факту изнасилования малолетнего ребенка.

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