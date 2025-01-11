Убило током: в Одесской области подросток вылез на вагон поезда

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Подольском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, поразившийся электрическим током на железнодорожной станции.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Инцидент произошел в субботу, 11 января, около 20.00.
Предварительно установлено, что подросток поднялся на вагон грузового поезда, где его поразил ток.
Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в автомобиле скорой помощи на пути в больницу.
Правоохранители проводят расследование для установления всех обстоятельств трагедии и предоставления правовой квалификации в этом случае.
"В очередной раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые опасны не только при касании, но и на расстоянии. Призываем взрослых контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения", — подчеркнули правоохранители.
Напомним, в Одессе 29-летний мужчина обманул шесть человек, обещая организовать отдых за границей, получив деньги и скрывшись. Общая сумма ущерба — около 40 тысяч гривен.
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