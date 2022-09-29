"Забирают еду у собак": маленькая украинка умилила и насмешила Сеть мыслями о выживании ВСУ (видео)

Маленькая девочка расплакалась, потому что подумала, что украинские защитники живут на улице и отбирают еду у собак.
Своими мыслями она поделилась с матерью.
Трогательное видео выложили в ТикТок.
Девочка со слезами рассказала маме, что бойцы ВСУ из-за войны живут на улице. Также, что у них отсутствует еда, поэтому они вынуждены забирать тушенку с хлебом у собак.
Видео уже собрало более 300 тысяч просмотров и более 34 тысяч лайков.
@phantom98s_pubgm #дуэт с @Валерия #дети #деткиукраины #любим #украина #понадусе #рекомендации #украине #слава #подпишись #слава #украине #путинхуйло⚫ #россия #хуйня ♬ оригинальный звук — Валерия