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"Забирают еду у собак": маленькая украинка умилила и насмешила Сеть мыслями о выживании ВСУ (видео)

"Забирают еду у собак": маленькая украинка умилила и насмешила Сеть мыслями о выживании ВСУ (видео)

Дата публикации
Просмотры
1551
Время на прочтение
1 мин
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"Забирают еду у собак": маленькая украинка умилила и насмешила Сеть мыслями о выживании ВСУ (видео)

Маленькая девочка расплакалась, потому что подумала, что украинские защитники живут на улице и отбирают еду у собак.

Своими мыслями она поделилась с матерью.

Трогательное видео выложили в ТикТок.

Девочка со слезами рассказала маме, что бойцы ВСУ из-за войны живут на улице. Также, что у них отсутствует еда, поэтому они вынуждены забирать тушенку с хлебом у собак.

Видео уже собрало более 300 тысяч просмотров и более 34 тысяч лайков.

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