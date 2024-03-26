"Убить детей, родителей и жен": российские пропагандисты в очередной раз ошеломили циничным заявлением

Российские пропагандисты на канале Соловьева официально призывают оккупантов нанести удары по военным городкам и убить родителей и детей украинских военных.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Так, российские пропагандисты призывают оккупантов нанести удары кассетными боеприпасами по военным городкам и убивать родителей, жен и детей украинских военных.

“Потом эти же упыри уверяют и клянутся, что российская армия не обстреливает мирных жителей, не совершает военных преступлений, и в Буче не было резни. Но достаточно просто посмотреть несколько дней российское ТВ, чтобы понять, что нет таких зверств, которые российские военные не способны”, — отметил Денис Казанский.

Напомним, что кафиры уменьшили интервалы между атаками по Украине и свою тактику.

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