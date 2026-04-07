Убит ребенок, много раненых, «прилеты» по жилым домам: РФ атаковала одну из областей

За прошедшие сутки российская армия более десяти атаковала четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб ребенок. Есть раненые.

Об этом сообщили глава Днепропетровского ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Синельниковский район

Россияне атаковали беспилотниками Покровскую общину. Горел частный дом. Разрушения получили еще три дома и автомобили.

Из-за удара РФ погиб 11-летний мальчик. Травмы получили три человека: женщины 61 и 31 года, а также 33-летний мужчина. Их госпитализировали в медучреждения.

Павлоградский район

В Павлограде под атакой БПЛА было одно из местных предприятий. В Богдановской общине повреждено админздание и линии электропередачи.

В результате обстрелов травмы получили мужчины 52 и 66 лет.

Никопольский район

Российские военные атаковали FPV-дронами сам райцентр, Марганецкую, Покровскую сельскую и Красногригорьевскую общины. В населенных пунктах региона повреждены частные дома, дом культуры, админздание, автомобили и линия электропередачи.

Криворожский район

Россияне атаковали беспилотниками по Апостоловскому обществу. Произошел пожар. Из-за ударов врага повреждена инфраструктура.

Ночью россияне атаковали несколько районов Днепропетровской области. / © ДСНС в Днепропетровской области

Напомним, в субботу утром, 4 апреля, РФ ударила прямо по рынку в Никополе. Российские войска атаковали рFPV-дронами торговые павильоны и магазин. На месте прилета возник пожар. В результате взрыва пять человек погибли и более 20 человек получили ранения.