Убитая российским дроном в Запорожье 17-летняя Ульяна была известной в городе байкершой (фото)

Погибшая девушка была известна в кругу местных байкеров под прозвищем "Бантик".

В результате удара российских дронов вечером 21 марта в Запорожье погибли трое членов одной семьи — супруги Маленко - 38-летняя Ольга и 41-летний Роман - и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина, которая была известной в городе байкершой по прозвищу "Бантик".

Об увлечении мотоциклами погибшей девушки написали в местной группе Facebook "Запорожье мотоциклетное".

"Погибла после вчерашнего прилета наша мотосестра с отцом. И мать умерла утром. Наша самая младшая байкерша, Бантик", — говорится в сообщении.

Друзья Ульяны пишут, что россияне и их "шахеды разрушили жизнь девушки, у которой было множество мечтаний, надежд и жажды в глазах жить".

Погибшая в Запорожье 17-летняя Ульяна была байкеркой по прозвищу Бантик / Фото: Группа в Facebook "Запорожье мотоциклетное"

"Бантик, почивай с миром!!! Вечного сезона тебе, наша самая молодая и очень классная мотосестра!!!" – простились с погибшей друзья.

О гибели родителей и младшей сестры сообщила в соцсети Instagram старшая дочь супругов Маленко Виктория, опубликовав фото из семейного альбома.

Семья Маленков Фото^ Instagram ff.frutti

Напомним, вечером 21 марта Запорожье атаковали 12 вражеских ударных беспилотников. В результате удара погибли трое членов одной семьи.

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