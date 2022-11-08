"Убито менее 1% бригады": в минобороны РФ отреагировали на уничтожение 300 морпехов под Павловкой в Украине

В РФ Минобороны чуть ли не впервые отреагировали на критику военных блогеров по поводу больших потерь РФ в Украине, в частности, под Павловкой и плохого командования ВС РФ.

Об этом идет речь в ежедневном своде американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" бригаду в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области, где она понесла потери более 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряла половину техники, все в течение четырех дней. В письме в потерях бригады командующего Восточным военным округом, командира 155-й отдельной морской пехотной бригады полковника и начальника Генштаба России Валерия Герасимова и призвали губернатора Приморского края провести независимую проверку действий офицеров, принимавших участие в планировании и проведении операции.

В Минобороны РФ заявили, что убиты менее 1% бригады, а менее 7% ранены, поэтому потери подразделения значительно преувеличены.

Губернатор, к которому обратились родственники морпехов, заявил, что письмо – это работа российских спецслужб и передал дело российскому военному прокурору.

Некоторые российские военные блогеры согласились, что российские потери не могли быть столь велики, как заявляла бригада, даже назвав письмо бригады преувеличенным или фальшивым.

"Публичный ответ Министерства обороны на возмущение военных блогеров свидетельствует о том, что некоторые из них имеют значительные рычаги влияния на формирование взаимодействия МО в информационном пространстве, а также свидетельствует о том, что ситуация в Павловке достаточно ужасная, чтобы требовать ответа. Дискурс по массовым провалам российского военного истеблишмента вышел за пределы информационного пространства milblogger и все больше окрашивает социальную динамику", — отметили в Институте изучения войны.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября общие боевые потери россиян среди личного состава составляют около 76 460 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 530 оккупантов.

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