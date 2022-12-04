Забитые больницы и морги: ВСУ за два дня ликвидировали и "вывели из строя" на Донбассе три сотни оккупантов

На Донбассе ВСУ изрядно потрепали российских оккупантов.
В Донецкой и Луганской области россиянам достается от ВСУ. Трупами российских солдат забиты морги больниц на Донбасе.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Так, Генштаб получил подтверждение успешной работы ВСУ на Донбассе.
"По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.
Также ВСУ изрядно "насыпали" российским захватчикам в Запорожье. Так, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.
Напомним, что в течение ноября Силы обороны установили новый рекорд по уничтожению российских оккупантов в Украине. Было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны.
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