Убитые люди, руины вместо домов, куча "прилетов": РФ устроила ад в городах от запада к востоку — все детали (фото)

Охваченный огнем дом на Харьковщине из-за российской атаки 20 октября

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Российская армия в ночь на 20 октября нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины от запада к востоку. Зафиксированы попадания на 30 локациях, во многих регионах есть обесточивания. Из-за вражеской атаки погибли и пострадали люди.

Все о ночной массированной атаке на Украину читайте на ТСН.ua.

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Чем РФ атаковала Украину и сколько целей сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 19 октября враг запустил по Украине 165 ударных беспилотников, среди которых были дроны типа Shahed, S8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». В частности, россияне применили 105 реактивных Shahed.

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По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 115 вражеских дронов, в том числе 73 реактивных Shahed, а также беспилотники типа «Гербера» и других типов.

По предварительной информации, в результате атаки зафиксированы «прилеты» в 30 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников случилось еще в 13-ти местах.

Атака на Киевскую область

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Киевской области. В Обуховском районе в результате атаки было повреждено производственно-складское здание. После попадания на объекте возник пожар.

По информации спасателей, в результате удара погибли три человека. Еще шесть человек получили ранения.

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По состоянию на утро чрезвычайники потушили огонь, в то же время работы по разборке завалов продолжаются.

Пожар в Киевской области после атаки 20 октября / © ГСЧС в Киевской области

Утром вражеский дрон атаковал Фастовский район. Из-за этого на автодороге Киев — Одесса горят автомобили. Предварительно есть погибшие и травмированные.

«Очередной удар врага по мирным людям, просто ехавшим на работу, по своим делам…» — отметил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено.

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Местные телеграм-каналы пишут, что беспилотник упал на проезжую часть в поселке Чабаны Фастовского района.

Место падения дрона в Чабанах / © из соцсетей

Атака на Житомирскую область

В ГСЧС Украины сообщили, что в Житомирской области в результате очередной российской атаки зафиксировали попадание по гражданской и железнодорожной инфраструктуре.

После ударов возникли пожары. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать один из них. Территорию также обследовали саперы ГСЧС, которые проверили ее на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Ликвидация пожара в Житомирской области после атаки 20 октября

Атака на Тернопольскую и Ровенскую области

Российская армия ночью массированно атаковала беспилотниками энергетическую инфраструктуру на западе Украины, нанеся ущерб объектам в Тернопольской и Ровенской областях.

В Тернопольской области под ударом оказались три энергетических объекта в Кременецком районе, а в Чортковском районе зафиксировано повреждение частных домохозяйств.

В Ровенской области силы ПВО сбили значительное количество вражеских целей, однако в жилой зоне выбило окна, а в Дубенском районе возникали перебои с электроснабжением, которое уже полностью восстановлено.

Позже Ровенская ОВА проинформировала об обесточивании во многих населенных пунктах области из-за российских ударов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Атака на Волынскую область

Ночью Волынь подверглась массированной атаке российских беспилотников, однако обошлось без погибших.

«Фактически каждый час враг направлял на нашу область реактивные БПЛА типа „Шахед“. Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 15 беспилотников», — сообщил и.о. руководителя Волынской ОВА Роман Романюк.

По его словам, российские войска били по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. Сейчас без электроснабжения остаются несколько населенных пунктов Луцкого района.

В Ковеле в результате атаки повреждена частная СТО и стоянка грузовиков. Также зафиксировано попадание на территории «Эпицентра», где повреждения получили складские помещения.

Атака на Львовскую область

Львовщина пережила сложную ночь из-за очередной российской атаки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в разных районах области реактивными беспилотниками. В то же время в Солонковской громаде в результате атаки были повреждены кровли жилого и двух дачных домов.

«Вражеские беспилотники двигались на большой скорости и часто меняли курс. Ситуацию усугублял туман, но даже при таких условиях нашим воинам удалось эффективно отработать по вражеским БПЛА», — отметил Козицкий.

Атака на Хмельницкую область

Ночью враг атаковал Хмельницкую область, нанеся удар по одному из местных предприятий. Кроме того, в Шепетовском районе в результате обстрела получила повреждения церковь — пострадали ее фасад, окна и колокольня.

По предварительным данным, в результате этих атак погибших или травмированных нет.

Атака на Днепр и область

Утром российские захватчики нанесли удары по Днепру и области. В пригороде получили повреждения склады и жилищный сектор — в частных домах повреждены крыши, выбиты окна и разрушены заборы.

В результате повторного удара по самому Днепру вспыхнул пожар. По предварительной информации, есть раненые. На местах попаданий работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что из-за атаки на склады в областном центре были ранены четыре человека.

«Двое пострадавших в больнице. 33-летний мужчина — в крайне тяжелом состоянии, с ожогами всего тела. Ожоги получил и 30-летний мужчина. Его состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

Разрушение складов в пригороде Днепра из-за атаки 20 октября

Обстрелы Запорожской области

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате вражеских ударов по Запорожью и району погиб один человек, еще пятеро ранены.

За сутки оккупанты нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам области, применив авиацию, сотни беспилотников, РСЗО и артиллерию. Поступило 83 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожскую область

Атака на Харьковскую область

Ночью армия РФ атаковала Изюм Харьковской области ударными дронами. По данным ГСЧС Украины, под вражеским ударом оказались жилищный сектор и гражданская инфраструктура города. В результате ударов пострадали пять человек.

В результате попаданий возникли четыре пожара. На территориях частных домовладений загорелись жилые дома, хозяйственные и дворовые постройки, а также административное здание. Кроме того, повреждены жилые и другие здания и легковые автомобили.

К ликвидации последствий атаки привлекли подразделения ГСЧС, в том числе офицеров-спасателей громады. Спасатели работали на местах попаданий, несмотря на угрозу повторных обстрелов.

Последствия атаки в Харьковщину 20 октября (7 фото)

Атака на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной российской атаки на область были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших. Из-за ударов РФ в некоторых районах области возникли перебои с электроснабжением. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электричества. Объекты критической инфраструктуры продолжают работать благодаря резервным источникам питания.

Кроме того, утром оккупанты атаковали административное здание в Одесском районе. В результате удара разрушена крыша и повреждены внутренние помещения. Данных о пострадавших пока нет.

В то же время в ДТЭК сообщили, что ночью российская армия атаковала сразу три энергообъекта компании на Одесчине. Часть домов уже удалось переподключить к электроэнергии. Еще 32,7 тыс. семей остаются без света.

«Наши бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Спасибо за терпение и понимание», — добавили в ДТЭК.

Последствия атаки на Одесчину 20 октября (6 фото) © Олег Кипер / Одесская ОВА © Олег Кипер / Одесская ОВА © Олег Кипер / Одесская ОВА © Олег Кипер / Одесская ОВА © Олег Кипер / Одесская ОВА © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака на Сумы

Ночью враг ударил по Сумам беспилотниками. Один из вражеских БпЛА попал в многоквартирный жилой дом в Заречном районе города, после чего вспыхнул пожар. На месте происшествия сразу начали работать экстренные службы.

Информации о погибших или пострадавших сейчас нет. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и другие последствия атаки.

Утром начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что ночью в Заречном районе зафиксировали два попадания российских беспилотников. Один из них, предварительно, был «Шахедом».

Под ударом оказались многоквартирный дом и складское помещение. На обоих объектах возникли пожары, которые спасателям удалось локализовать. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российской атаки.

Пожар на Сумщине в результате российской атаки 20 октября

Атака на энергосистему Украины — где есть обесточивания

В «Укрэнерго» сообщили, что из-за российских обстрелов на утро зафиксированы новые обесточивания в 12 областях Украины: Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской.

В районах, где ситуация с безопасностью это позволяет, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех оставшихся без света потребителей.

Напомним, 19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов в Украине были поражены 28 подстанций и другие важные объекты энергоинфраструктуры. Там сейчас продолжаются восстановительные работы.

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