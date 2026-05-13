Убитые люди, тяжелораненый младенец и "прилеты" в 13 областях: РФ устроила ад и атакует снова (фото, видео)

Обстрел Украины / © ТСН

В ночь на среду, 13 мая, российская армия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Под ударом оказались промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и жилые кварталы в нескольких областях. Россия все еще продолжает осуществлять массированную атаку на Украину. В небе фиксируется около 80 беспилотников.

ТСН.ua собрал все подробности.

Кровавая ночь на Днепропетровщине: трагедия в Кривом Роге и районах

Враг почти 30 раз атаковал три района области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в результате обстрелов восемь человек погибли, еще 11 получили ранения. Больной удар пришелся на Кривой Рог.

«В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо — пострадали. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку», — говорится в сообщении главы области.

На Синельниковщине погибли два человека, еще четверо жертв были зафиксированы в результате ударов по району накануне. На Никопольщине оккупанты били по Марганецкой, Мировской и Покровской общинам. Ранения получили три подростка, один 16-летний юноша госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Днепропетровской области все еще продолжается опасность. В ОВА сообщали о работе сил ПВО.

Блэкаут в Полтаве и удары по промышленности Одессы

В Полтавской общине в результате попадания вражеских БПЛА в электроподстанцию возникли серьезные проблемы с энергоснабжением. Руководитель Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич сообщил о масштабах отключений.

«Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов», — отметил Дяковнич.

Секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова добавила, что из-за взрывной волны повреждено остекление в жилых домах, а в городскую службу поступают жалобы на перебои с водоснабжением.

Последствия атаки / © Полтавский городской совет

В Одессе под вражеским огнем оказалась промышленная инфраструктура. Глава Одесской ОВА Олег Кипер информирует о последствиях.

«В результате нескольких волн атак зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Из-за ударов вспыхнули локальные пожары. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — подчеркнул Кипер.

Обстрел Харькова

Российские захватчики в ночь на 13 мая не прекращали терроризировать Харьков. Город оказался под ударом вражеских снарядов, попавших по густонаселенным районам. Об этом официально сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, враг атаковал две различные локации города, что повлекло за собой значительную обеспокоенность среди местных жителей.

«Зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам», — подчеркнул Терехов в своем сообщении.

На местах попаданий работают соответствующие службы, устанавливающие масштабы разрушений и окончательные последствия вражеской атаки. Информация о возможных пострадавших в Харькове продолжает уточняться.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил о терроре области. За прошедшие сутки вражеские удары получили 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

В селе Шевченково получили ранения 75-летняя женщина и 57-летний мужчина;

В селе Василенкове Шевченковского общества пострадали 45-летний мужчина и женщины 39 и 42 лет.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

6 КОБ; 6 БпЛА типа «Герань-2»; 2 БпЛА типа «Молния»; 12 fpv-дронов; 23 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

«Сафари» на людей в Херсоне: террор дронов и артиллерия

В Херсоне ситуация остается крайне напряженной: с самого утра 13 мая российские кафиры устроили настоящее «сафари» на мирных жителей. За прошедшие сутки под огнем артиллерии и под постоянными атаками дронов оказались пять населенных пунктов Херсонской общины, среди которых Антоновка, Садовое, Приозерное и Камышаны.

От вражеского террора также страдает областной центр. В Корабельном районе около 6:00 утра вражеский беспилотник атаковал 43-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочными ранениями головы, спины и ног.

Уже через полтора часа, около 7:30, оккупанты нанесли новые удары:

В Центральном районе вражеский дрон попал прямо в гражданский автомобиль. 43-летний водитель получил взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Полицейские оперативно доставили мужчину в больницу.

В Корабельном районе под артобстрел попал 60-летний мужчина. У него диагностирована контузия, обломочные ранения, а также взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние потерпевшего оценивают как средней степени тяжести.

Всего за утро в Херсонской общине ранения разной степени тяжести получили три человека. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь, проводя дополнительные обследования.

Трагедия в Белополье: дрон попал в ребенка во время посадки огорода

В Сумской области зафиксирован очередной акт террора против гражданского населения. В Белопольской общине в результате атаки российского беспилотника тяжелые ранения получил 13-летний подросток. Семья парня раньше эвакуировалась из опасной зоны, однако в тот день они решили вернуться в общину только на один день, чтобы посадить огород.

Ребенок шел по улице, когда рядом с ним произошел взрыв вражеского дрона. Подросток находится в стабильно тяжелом состоянии после перенесенной сложной операции, медики делают все возможное для его выздоровления. Кроме того, в этой же общине ночью пострадал еще один несовершеннолетний — 17-летний парень получил обломочные ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

В результате российских атак в Белопольской общине зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены частные и многоэтажные дома, учебное заведение и автомобили. Представители власти еще раз призывают жителей быть благоразумными.

«В очередной раз призываю не возвращаться в населенные пункты, откуда идет эвакуация. Опасность там остается очень высокой, а последствия таких решений могут быть крайне тяжелыми», — подчеркивают в обращении.

Обстрел Глухова: ликвидация пожара в гаражном кооперативе

Вражеские обстрелы Сумщины не утихают. Под удар попал и город Глухов, где в результате российской атаки возник серьезный пожар.

По сообщению ГСЧС Украины, огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива.

Прибывшие на место происшествия спасатели отметили, что из-за плотности застройки существовала реальная угроза распространения огня на соседние помещения. Силами подразделений ГСЧС все очаги горения были оперативно ликвидированы. По предварительной информации спасателей, в Глухове обошлось без травмированных.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о массированных атаках российских дронов по территории Украины. По его словам, Россия целенаправленно наносит удары по гражданской и железнодорожной инфраструктуре, энергетическим объектам и портовой инфраструктуре в разных регионах страны.

Глава государства также отмечал, что украинские силы ПВО ежедневно отбивают атаки и уничтожают значительное количество вражеских беспилотников. В то же время он отметил важность международной поддержки Украины и усиление защиты украинского неба.

