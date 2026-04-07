Обстрел Украины

За последние сутки россияне совершили серию жестоких атак на мирные города Украины. Под прицелом очутилась гражданская инфраструктура, энергообъекты и общественный транспорт.

ТСН.ua собрал все подробности вражеской атаки.

Во вторник, 7 апреля, в центре Никополя FPV-дрон атаковал пассажирский автобус, который именно подъезжал к остановке. В этот момент люди находились как в салоне, так и на улице.

В Никополе россияне ударили FPV-дроном по автобусу, подъезжавшему к остановке

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил циничность этого преступления: «Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам».

По официальным данным, в результате атаки погибли три человека: две женщины и один мужчина. Еще 16 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Гибель 11-летнего мальчика и атаки на Днепровщину

Кроме Никополя, оккупанты более десяти раз атаковали четыре района области. В Синельниковском районе вражеские беспилотники ударили по Покровской общине. В результате обстрела вспыхнул частный дом, еще три дома получили значительные разрушения.

Эта атака унесла жизни 11-летнего мальчика. Еще трое взрослых — две женщины (61 и 31 лет) и 33-летний мужчина — были срочно госпитализированы.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета и Александр Ганжа также сообщили об ударах в других районах:

Павлоградский район: БПЛА атаковали предприятие и повредили линии электропередачи. Ранены двое мужчин (52 и 66 лет).

Криворожский район: Апостоловская община оказалась под ударом дронов, повреждена инфраструктура.

Никопольщина: Кроме райцентра, под огнем оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Херсонщина под огнем артиллерии и дронов

По данным Ярослава Шанька, за прошедшие сутки враг обстрелял пять населенных пунктов: Херсон, Антоновку, Садовое, Камышаны и Зеленовку.

В результате атак один человек погиб. Ранения получили 14 человек, среди которых двое детей. Россияне целили по многоэтажкам, частным домам и складским помещениям.

Сумщина: 16 часов тревоги и раненые дети

Сумская ОВА также отчитывается о напряженных сутках. Воздушная тревога в области продолжалась более 16 часов. Всего зафиксировано около 60 обстрелов по 23 населенным пунктам.

Оккупанты применяли РСЗО, управляемые авиабомбы и FPV-дроны. В Великописаревской общине ранен 63-летний мужчина.

Кроме того, медицинскую помощь получили четыре девочки в возрасте от 8 до 10 лет, пострадавшие от предыдущих атак БпЛА в Сумах. Из-за постоянных обстрелов из пограничных общин эвакуированы 8 человек.

Харьков и Черниговщина: удары по университетам и энергетике

В Харьковской области в течение суток пострадали 6 человек. Российские беспилотники, в частности типа Герань-2 и Молния, атаковали Киевский район Харькова.

Повреждены четыре многоквартирных дома, заведение высшего образования и железнодорожная инфраструктура в Изюмском районе. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших — пожилые люди.

Черниговщина снова стала целью энергетического террора. Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА, сообщил о прицельных ударах по энергообъектам в Корюковском и Новгород-Северском районах.

«Враг продолжает прицельно бить по энергообъектам в Черниговской области. Вчера вечером были попадания ударных дронов в двух районах области. Энергетики работали даже ночью», — отметил Чаус.

В Сновском обществе дрон типа «Герань» попал в объект транспортной инфраструктуры. Всего в области зафиксировано 27 обстрелов и 67 взрывов.

Также 7 апреля российские войска атаковали город Прилуки Черниговской области.

По сообщениям медиа, под ударом оказался центр города — в результате обстрела произошло возгорание в здании Прилукского городского совета. Перед взрывами в регионе продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Очевидцы сообщали о по меньшей мере трех взрывах. Пока официальная информация о последствиях атаки уточняется.

Также начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов сообщил, что около 09:30 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в центр города Новгорода-Северского. Удар неустановленного дрона пришелся по зданию государственной налоговой.

Почти тысяча обстрелов в Запорожье

Также в течение суток российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся 788 ударов по 43 населенным пунктам региона.

По информации областной власти, в результате вражеских обстрелов в Запорожском и Пологовском районах ранения получили трое мужчин.

Оккупанты активно применяли различные виды вооружения. В частности, были нанесены 17 авиаударов по ряду населенных пунктов области. Кроме того, зафиксировано массированное использование беспилотников — 570 дронов разных типов, преимущественно FPV, атаковали как прифронтовые, так и тыловые общины.

Также враг совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и около двухсот артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

В результате атак зафиксировано по меньшей мере 73 сообщения о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.