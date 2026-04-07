Убитые прямо на остановке люди, "прилеты" по мэрии и домам: РФ устроила новую волну террора в городах и регионах Украины
В результате кровавых обстрелов погибли взрослые и ребенок, еще десятки человек получили тяжелые ранения. Все подробности читайте — в материале ТСН.
За последние сутки россияне совершили серию жестоких атак на мирные города Украины. Под прицелом очутилась гражданская инфраструктура, энергообъекты и общественный транспорт.
ТСН.ua собрал все подробности вражеской атаки.
Во вторник, 7 апреля, в центре Никополя FPV-дрон атаковал пассажирский автобус, который именно подъезжал к остановке. В этот момент люди находились как в салоне, так и на улице.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил циничность этого преступления: «Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам».
По официальным данным, в результате атаки погибли три человека: две женщины и один мужчина. Еще 16 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
Гибель 11-летнего мальчика и атаки на Днепровщину
Кроме Никополя, оккупанты более десяти раз атаковали четыре района области. В Синельниковском районе вражеские беспилотники ударили по Покровской общине. В результате обстрела вспыхнул частный дом, еще три дома получили значительные разрушения.
Эта атака унесла жизни 11-летнего мальчика. Еще трое взрослых — две женщины (61 и 31 лет) и 33-летний мужчина — были срочно госпитализированы.
Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета и Александр Ганжа также сообщили об ударах в других районах:
Павлоградский район: БПЛА атаковали предприятие и повредили линии электропередачи. Ранены двое мужчин (52 и 66 лет).
Криворожский район: Апостоловская община оказалась под ударом дронов, повреждена инфраструктура.
Никопольщина: Кроме райцентра, под огнем оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины.
Херсонщина под огнем артиллерии и дронов
По данным Ярослава Шанька, за прошедшие сутки враг обстрелял пять населенных пунктов: Херсон, Антоновку, Садовое, Камышаны и Зеленовку.
В результате атак один человек погиб. Ранения получили 14 человек, среди которых двое детей. Россияне целили по многоэтажкам, частным домам и складским помещениям.
Сумщина: 16 часов тревоги и раненые дети
Сумская ОВА также отчитывается о напряженных сутках. Воздушная тревога в области продолжалась более 16 часов. Всего зафиксировано около 60 обстрелов по 23 населенным пунктам.
Оккупанты применяли РСЗО, управляемые авиабомбы и FPV-дроны. В Великописаревской общине ранен 63-летний мужчина.
Кроме того, медицинскую помощь получили четыре девочки в возрасте от 8 до 10 лет, пострадавшие от предыдущих атак БпЛА в Сумах. Из-за постоянных обстрелов из пограничных общин эвакуированы 8 человек.
Харьков и Черниговщина: удары по университетам и энергетике
В Харьковской области в течение суток пострадали 6 человек. Российские беспилотники, в частности типа Герань-2 и Молния, атаковали Киевский район Харькова.
Повреждены четыре многоквартирных дома, заведение высшего образования и железнодорожная инфраструктура в Изюмском районе. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших — пожилые люди.
Черниговщина снова стала целью энергетического террора. Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА, сообщил о прицельных ударах по энергообъектам в Корюковском и Новгород-Северском районах.
«Враг продолжает прицельно бить по энергообъектам в Черниговской области. Вчера вечером были попадания ударных дронов в двух районах области. Энергетики работали даже ночью», — отметил Чаус.
В Сновском обществе дрон типа «Герань» попал в объект транспортной инфраструктуры. Всего в области зафиксировано 27 обстрелов и 67 взрывов.
Также 7 апреля российские войска атаковали город Прилуки Черниговской области.
По сообщениям медиа, под ударом оказался центр города — в результате обстрела произошло возгорание в здании Прилукского городского совета. Перед взрывами в регионе продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Очевидцы сообщали о по меньшей мере трех взрывах. Пока официальная информация о последствиях атаки уточняется.
Также начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов сообщил, что около 09:30 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в центр города Новгорода-Северского. Удар неустановленного дрона пришелся по зданию государственной налоговой.
Почти тысяча обстрелов в Запорожье
Также в течение суток российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся 788 ударов по 43 населенным пунктам региона.
По информации областной власти, в результате вражеских обстрелов в Запорожском и Пологовском районах ранения получили трое мужчин.
Оккупанты активно применяли различные виды вооружения. В частности, были нанесены 17 авиаударов по ряду населенных пунктов области. Кроме того, зафиксировано массированное использование беспилотников — 570 дронов разных типов, преимущественно FPV, атаковали как прифронтовые, так и тыловые общины.
Также враг совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и около двухсот артиллерийских ударов по населенным пунктам области.
В результате атак зафиксировано по меньшей мере 73 сообщения о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.